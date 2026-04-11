Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Series 2026: Garuda Pertiwi Kalah Telak, Desakan Liga Putri Kembali Bergema

Selasa, 14 April 2026 – 00:11 WIB
Selebrasi Claudia Scheunemann seusai mencetak gol pada ajang FIFA Series 2026 melawan Republik Demokratik Kongo di Stadion Ratchaburi, Thailand, Minggu (12/4). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Gelombang suara sumbang kembali terdengar seusai Timnas putri Indonesia hancur lebur di tangan Republik Demokratik Kongo pada FIFA Series 2026.

Berlaga di Stadion Ratchaburi, Thailand, Minggu (12/4) skuad asuhan Satoru Mochizuki itu kalah dengan skor 1-7.

Hasil tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap perkembangan sepak bola putri di Indonesia yang hingga kini belum memiliki kompetisi reguler.

Baca Juga:

Mantan penggawa Arema FC Putri Sabrina Mutiara kembali menyuarakan harapan agar kompetisi sepak bola putri di Tanah Air dapat kembali digulirkan.

Wanita kelahiran 6 Desember 1999 itu menyoroti perkembangan negara tetangga yang sudah lebih maju dalam penyelenggaraan liga sepak bola putri.

"Kapan Indonesia seperti ini. Stadion sudah bagus, live streaming juga oke, kapan, Pak? Jangan tahun depan terus," tulis Mutiara di akun sosial media pribadinya.

Baca Juga:

Sejauh ini belum ada tanda-tanda PSSI akan menggulirkan sepak bola putri di Tanah air.

Liga 1 Putri terakhir kali berlangsung pada 2019 sebelum terhenti akibat pandemi Covid-19.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Timnas Putri Indonesia, Timnas Indonesia, Timnas Putri, FIFA Series 2026, liga sepak bola putri 
BERITA TIMNAS PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp