Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Series 2026: John Herdman Siapkan Wajah Baru Timnas Indonesia

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:24 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - John Herdman mulai memetakan arah permainan anak asuhnya menjelang debut kepelatihannya bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.

Salah satu fokus utama yang ingin dia benahi ialah ketajaman di lini depan.

Herdman menilai fondasi pertahanan Timnas Indonesia sebenarnya sudah cukup solid.

Karena itu, dia tidak ingin mengubah banyak di sektor tersebut, melainkan mengembangkannya dengan menambah variasi dalam menyerang.

"Saya melihat tim Indonesia sebelumnya sudah memiliki pertahanan yang baik dan itu sesuatu yang saya sukai."

"Kami tentu ingin mempertahankan itu sambil terus meningkatkannya," ujar pelatih asal Inggris tersebut.

Menurut Herdman, tantangan berikutnya ialah membuat permainan tim lebih agresif dan fleksibel saat menyerang.

Dia ingin Ole Romeny dan kawan-kawan mampu tampil lebih hidup dan tidak mudah ditebak di lapangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  FIFA Series  FIFA Series 2026 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp