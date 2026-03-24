Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

FIFA Series 2026: Latihan Perdana Timnas Indonesia Digelar, tapi Belum Full Team!

Selasa, 24 Maret 2026 – 17:26 WIB
FIFA Series 2026: Latihan Perdana Timnas Indonesia Digelar, tapi Belum Full Team! - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Indonesia memulai persiapan menghadapi FIFA Series 2026 dengan menggelar latihan terbuka perdana.

Pelatih John Herdman memimpin langsung sesi latihan Skuad Garuda di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (24/3/2026), menjelang laga melawan Saint Kitts dan Nevis.

Dalam latihan yang dibuka untuk media tersebut, sebanyak 15 pemain sudah bergabung.

Sejumlah nama seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, Elkan Baggott, hingga Beckham Putra terlihat mengikuti sesi latihan.

Sementara itu, pemain yang berkarier di Eropa seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, hingga Emil Audero belum bergabung.

Latihan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, Timnas Indonesia telah memulai latihan sejak Senin (23/3) di Stadion Madya.

Adapun pemain yang baru tiba, seperti Ole Romeny dan Eliano Reijnders menjalani sesi latihan terpisah di hotel setibanya di Jakarta.(mcr16/jpnn)

Timnas Indonesia memulai persiapan awal menghadapi FIFA Series 2026 dengan berlatih bersama terbuka perdana, Selasa (24/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  latihan Timnas Indonesia  FIFA Series  John Herdman 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp