FIFA Series 2026: Latihan Perdana Timnas Indonesia Digelar, tapi Belum Full Team!

jpnn.com - Timnas Indonesia memulai persiapan menghadapi FIFA Series 2026 dengan menggelar latihan terbuka perdana.

Pelatih John Herdman memimpin langsung sesi latihan Skuad Garuda di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (24/3/2026), menjelang laga melawan Saint Kitts dan Nevis.

Dalam latihan yang dibuka untuk media tersebut, sebanyak 15 pemain sudah bergabung.

Sejumlah nama seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, Elkan Baggott, hingga Beckham Putra terlihat mengikuti sesi latihan.

Sementara itu, pemain yang berkarier di Eropa seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, hingga Emil Audero belum bergabung.

Latihan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, Timnas Indonesia telah memulai latihan sejak Senin (23/3) di Stadion Madya.

Adapun pemain yang baru tiba, seperti Ole Romeny dan Eliano Reijnders menjalani sesi latihan terpisah di hotel setibanya di Jakarta.(mcr16/jpnn)