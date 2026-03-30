Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Sepak Bola

FIFA Series 2026: Penalti Marin Petkov Bikin Bulgaria Unggul atas Timnas Indonesia di Babak Pertama

Senin, 30 Maret 2026 – 21:28 WIB
Skuad Bulgaria saat berlaga pada ajang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3). Foto: Facebook/Team Bulgaria

jpnn.com - Bulgaria untuk sementara unggul pada babak pertama final FIFA Series 2026 melawan Timnas Indonesia.

Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026), skuad asuhan Aleksandar Dimitrov memimpin 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov pada menit ke-37.

Sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia tampil menekan.

Namun, lini pertahanan Bulgaria yang dikawal Teodor Ivanov, Petko Hristov, Dimitar Velkovski, dan Christian Stouanov masih mampu meredam serangan Skuad Garuda.

Sejumlah peluang dari Ole Romeny, Ramadhan Sananta, hingga Ragnar Oratmangoen belum mampu merobek jala gawang Bulgaria yang dikawal Dimitar Mitov.

Bulgaria kemudian mendapat peluang melalui serangan balik yang dibangun Zdravko Dimitrov.

Situasi tersebut berujung pelanggaran Kevin Diks di dalam kotak penalti.

Wasit Muhammad Nazmi bin Nasaruddin sempat meninjau tayangan video assistant referee (VAR) sebelum akhirnya menunjuk titik putih.

Penalti Marin Petkov pada menit ke-37 membawa Bulgaria unggul atas Timnas Indonesia pada babak pertama final FIFA Series 2026, Senin (30/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulgaria  Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  FIFA Series  indonesia vs bulgaria 
BERITA BULGARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp