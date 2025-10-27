FIFA Siapkan Turnamen Bergengsi untuk Negara-Negara ASEAN

jpnn.com - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) menandatangani pembaruan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada KTT ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn.

Momen itu turut disaksikan oleh Ketua ASEAN yang juga Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim.

FIFA dan ASEAN Teken Kerja Sama Baru

Kesepakatan baru ini melanjutkan kerja sama yang telah dimulai sejak November 2019.

Pada perjanjian sebelumnya, FIFA dan ASEAN telah menjalankan sejumlah program, seperti program FIFA Football for Schools, kampanye kesehatan bersama, serta pelatihan dan lokakarya terkait pendidikan dan pengembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara.

Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam upaya menggunakan sepak bola sebagai sarana untuk membawa dampak positif bagi masyarakat di Asia Tenggara.

Baca Juga: Malaysia Disanksi FIFA Terkait Pemalsuan Dokumen Naturalisasi

"Kesepakatan baru antara FIFA dan ASEAN akan memastikan kedua organisasi dapat membantu membuat perbedaan dengan menggunakan sepak bola sebagai sarana yang membawa harapan dan kebahagiaan bagi jutaan anak-anak serta generasi muda di Asia Tenggara," kata Infantino dalam keterangan resminya.

"Kemitraan ini akan mendorong perkembangan sepak bola, kemajuan sosial, dan gaya hidup sehat di seluruh kawasan," sambungnya.