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JPNN.com - Nasional - Sosial

FIFGroup Meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sejahtera Astra di Pandeglang

Jumat, 03 Juli 2026 – 19:26 WIB
FIFGroup Meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sejahtera Astra di Pandeglang - JPNN.COM
PT Federal International Finance (FIFGroup) meluncurkan program pemberdayaan masyarakat Desa Sejahtera Astra (DSA) di Kabupaten Pandeglang. Foto: Dokumentasi FIFGroup

jpnn.com - PANDEGLANG - PT Federal International Finance (FIFGroup) meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sejahtera Astra (DSA).

Program berkelanjutan tersebut resmi diimplementasikan di Bukit Sinyonya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten beberapa waktu lalu.

Direktur FIFGroup Esther Sri Harjati mengatakan program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan.

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"Sejalan dengan komitmen Astra 2030 sustainability aspirations yang di mana FIFGroup terus berkomitmen mengimplementasikan berbagai inisiatif berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan kontribusi kepada masyarakat," ucap Esther, Jumat (3/7).

Menurut Esther, program DSA akan terus diberikan pendampingan, edukasi, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa secara berkesinambungan.

"Program DSA binaan FIFGroup di Pandeglang terdapat empat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu Kopi Puhu, Batik Sinyonya, Anyaman Pandan, dan Ikan Mas," ujarnya.

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Dia membeberkan keempat pelaku UMKM yang menjadi binaan FIFGroup menunjukkan perkembangan positif hingga mampu menjangkau pasar wisatawan di Pandeglang.

"Berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, manfaatnya dirasakan lebih dari 400 masyarakat sekitar mulai dari petani kopi, perajin anyaman, dan pelaku usaha lain," ungkap dia.

FIFGroup meresmikan program pemberdayaan masyarakat Desa Sejahtera Astra (DSA) di Kabupaten Pandeglang.

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TAGS   pemberdayaan masyarakat  program pemberdayaan masyarakat  FIFGROUP   Pandeglang 
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