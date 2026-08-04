FIFGROUP Perluas Edukasi Keselamatan Berkendara Lewat FABL ke Panggung GIIAS 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, menggandeng PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Talkshow Safety Riding FIFGROUP Aman Berlalu Lintas (FABL) 2026.

Seperti diketahui, kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Korlantas Polri mencatat 141.608 kecelakaan sepanjang 2025, dengan sepeda motor sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat dan kegagalan menjaga jarak aman sebagai perilaku penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi.

Workshop keselamatan berkendara tersebut digelar dalam rangkaian Bincang-Bincang Bersama (3B) Astra Financial di GIIAS 2026 di Main Booth ACC-TAF GIIAS, Hall 7 ICE BSD City (01/08).

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Talkshow menghadirkan AHM Safety Riding Instructor, M. Zakky Zulfiar, yang membawakan materi prinsip dasar safety riding dan defensive riding: teknik mengenali potensi bahaya (hazard awareness), menjaga jarak aman, memahami area blind spot, hingga penerapan konsep sharing the road sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama pengguna jalan.

Sesi yang dikemas secara interaktif ini diikuti komunitas pengendara motor dan jurnalis otomotif melalui diskusi langsung bersama narasumber guna memperdalam pemahaman mengenai perilaku berkendara yang aman.

Kegiatan ini diharapkan turut memperluas edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.

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Kepada peserta Zakky menekankan membangun budaya keselamatan tidak cukup hanya dengan menguasai teknik mengendarai sepeda motor.

"Keselamatan dimulai dari cara berpikir sebelum berkendara. Melalui edukasi ini kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengantisipasi potensi bahaya, menerapkan teknik berkendara yang benar, serta saling menghargai sesama pengguna jalan agar setiap perjalanan dapat berlangsung dengan aman," ujar Zakky.