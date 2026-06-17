FIFGroup Ukir Prestasi di Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGroup) kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026 (IRCA 2026) yang digelar oleh Hukumonlin, pada Mei 2026 lalu.

Pada ajang tersebut, FIFGroup meraih penghargaan Diamond: Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance pada kategori PROSPER B.

Penghargaan itu merupakan klasifikasi perusahaan dengan tingkat regulasi tinggi serta kompleksitas bisnis menengah.

Baca Juga: FIFGroup Usung Tema Pop Culture Lewat Ikon Popejoyy di IMOS 2025

Compliance and Anti-Fraud Management Deputy Division Head FIFGroup, Billy Yonathan mengatakan pencapaian ini menjadi wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam memperkuat budaya kepatuhan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan membangun integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar kepatuhan dan tata kelola perusahaan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang,” ujar Billy dalam siaran persnya, Rabu (17/6).

Penilaian dalam IRCA 2026 dilakukan melalui metode self-assessment dengan pendekatan terstruktur, yakni evaluasi dan monitoring kepatuhan, sosialisasi regulasi kepada internal perusahaan, pemanfaatan inovasi dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta indikator dalam mendukung implementasi kepatuhan hukum.

Baca Juga: FIFGroup Nobatkan Guru Penggerak Literasi Keuangan sebagai Duta Menyala

Proses penjurian melibatkan para ahli di bidang kepatuhan hukum dari berbagai latar belakang industri.

Sehingga memastikan objektivitas dan kredibilitas dalam menentukan perusahaan-perusahaan terbaik yang layak menerima penghargaan.