Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Figur Misterius di Balik Bursa Pelatih Timnas Indonesia, Siapa John Herdman?

Selasa, 02 Desember 2025 – 11:10 WIB
Figur Misterius di Balik Bursa Pelatih Timnas Indonesia, Siapa John Herdman? - JPNN.COM
John Herdman masuk sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia. Foto: REUTERS.

jpnn.com - Nama John Herdman mendadak mencuri perhatian publik setelah muncul sebagai salah satu calon pelatih Timnas Indonesia.

Meski tidak memiliki latar belakang sebagai pemain profesional, rekam jejak Herdman di dunia kepelatihan terbilang luar penuh pencapaian.

Herdman mengawali karier kepelatihan sejak usia belia. Namun, langkah besar pertamanya justru terjadi ketika dia memutuskan meninggalkan Inggris pada usia 28 tahun.

Baca Juga:

Saat itu, Herdman menuju Selandia Baru untuk memulai petualangan baru sebagai pelatih kelompok usia muda.

Keputusan yang berani itu menjadi titik balik karier Herdman. Tak lama kemudian, dia dipercaya menahkodai tim nasional putri Selandia Baru.

Selama lima tahun memimpin skuad wanita Negeri Kiwi (2006–2011), Herdman mengubah tim tersebut menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan.

Baca Juga:

Di bawah asuhannya, Selandia Baru lolos ke dua putaran final Piala Dunia Wanita (2007 dan 2011) serta turut tampil di Olimpiade Beijing 2008.

Kemudian, pada 2011, Federasi Sepak Bola Kanada menarik Herdman untuk menangani timnas wanita

Nama John Herdman mendadak mencuri perhatian publik setelah muncul sebagai salah satu calon pelatih Timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  calon pelatih Timnas Indonesia 
BERITA JOHN HERDMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp