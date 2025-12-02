Figur Misterius di Balik Bursa Pelatih Timnas Indonesia, Siapa John Herdman?

Selasa, 02 Desember 2025 – 11:10 WIB

jpnn.com - Nama John Herdman mendadak mencuri perhatian publik setelah muncul sebagai salah satu calon pelatih Timnas Indonesia.

Meski tidak memiliki latar belakang sebagai pemain profesional, rekam jejak Herdman di dunia kepelatihan terbilang luar penuh pencapaian.

Herdman mengawali karier kepelatihan sejak usia belia. Namun, langkah besar pertamanya justru terjadi ketika dia memutuskan meninggalkan Inggris pada usia 28 tahun.

Saat itu, Herdman menuju Selandia Baru untuk memulai petualangan baru sebagai pelatih kelompok usia muda.

Keputusan yang berani itu menjadi titik balik karier Herdman. Tak lama kemudian, dia dipercaya menahkodai tim nasional putri Selandia Baru.

Selama lima tahun memimpin skuad wanita Negeri Kiwi (2006–2011), Herdman mengubah tim tersebut menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan.

Di bawah asuhannya, Selandia Baru lolos ke dua putaran final Piala Dunia Wanita (2007 dan 2011) serta turut tampil di Olimpiade Beijing 2008.

Kemudian, pada 2011, Federasi Sepak Bola Kanada menarik Herdman untuk menangani timnas wanita