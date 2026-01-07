Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Figura Beri Apresiasi kepada Kepala BNN atas Kinerja Pemberantasan Narkoba

Rabu, 07 Januari 2026 – 20:14 WIB
Figura Beri Apresiasi kepada Kepala BNN atas Kinerja Pemberantasan Narkoba - JPNN.COM
Figura Nusantara memberi apresiasi kepada Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto atas kinerjanya memberantas narkoba. Foto: dok. Figura

jpnn.com, JAKARTA - Figura Nusantara memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, sebagai figur berprestasi dalam upaya pemberantasan narkoba.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Selasa (06/01/2026) di Jakarta, sebagai bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis yang dilakukan BNN di bawah kepemimpinannya.

Figura menilai kepemimpinan Suyudi membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan narkotika, termasuk penggerebekan kawasan Kampung Ambon yang selama ini sulit disentuh hingga penangkapan jaringan narkoba internasional dari China.

Langkah tersebut dianggap memperlihatkan keberanian dan konsistensi Suyudi dalam menjalankan amanah.

Ketua International Creatives Exchange sekaligus penggagas Figura, Atta Ul Karim, menyampaikan langsung apresiasi tersebut kepada Suyudi.

Dia berharap penghargaan ini menjadi dorongan tambahan agar BNN terus memperkuat terobosan pemberantasan narkoba.

“Senang sekali bisa bertemu dan memberikan langsung apresiasi ini, orang hebat harus didukung terus biar tambah semangatnya,” ujar Atta.

Apresiasi tersebut menjadi program perdana Figura di awal 2026, yang ke depannya akan diberikan kepada sejumlah tokoh lain yang dinilai layak dan bersedia dipublikasikan profilnya.

TAGS   Figura  Figura Nusantara  Kepala BNN  Pemberantasan Narkoba 

