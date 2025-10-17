Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Fikom Untar Gelar Konferensi Nasional Komunikasi Humanis 2025, Ini yang Dibahas

Jumat, 17 Oktober 2025 – 16:21 WIB
Fikom Untar Gelar Konferensi Nasional Komunikasi Humanis 2025, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Fikom Untar) bekerja sama Kementerian Kebudayaan menggelar Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2025 di Auditorium Kampus I Untar pada Kamis (16/10). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Fikom Untar) menggelar Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2025.

KNKH 2025 yang berlangsung di Auditorium Kampus I Untar pada Kamis (16/10) itu mengusung tema 'Komunikasi dan Kebudayaan di Era Akal Imitasi: Identitas, Kreativitas, dan Keberlanjutan'.

Tema yang dipilih tersebut menegaskan urgensi komunikasi sebagai jembatan antara tradisi dan inovasi, teknologi dan kemanusiaan, lokal dan global, serta sebagai penggerak keberlanjutan budaya bangsa di tengah derasnya arus perubahan.

Baca Juga:

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro saat membuka konferensi tersebut menekankan pengangkatan tema komunikasi dan budaya dalam KNKH tahun ini dapat memperluas wawasan, khususnya mahasiswa, di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.

Sementara itu, Dekan Fikom Untar Riris Loisa menekankan tema KNKH tahun ini lahir dari realitas yang tengah dialami bersama, di mana arus informasi dan budaya populer yang semakin masif menghadirkan tantangan tersendiri bagi manusia. 

Dia menambahkan musik, film, dan konten digital kini tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga berperan sebagai medium advokasi sosial.

Baca Juga:

KNKH 2025 yang digelar bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan menghadirkan dua pembicara utama, yaitu produser film Siera Tamihardja serta dosen Fikom Untar dan pengamat budaya, Gregorius Genep Sukendro. 

Acara ini juga dimoderatori dosen Fikom Untar, Lydia Irena yang memandu diskusi mengenai bagaimana budaya kini berperan sebagai sarana advokasi sosial dan politik identitas.

Ini yang dibahas dalam Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2025 yang digelar Fikom Untar di Auditorium Kampus I Universitas Tarumanagara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Untar  Fikom Untar  Konferensi Nasional  Komunikasi  Prof Amad Sudiro  KNKH  kementerian kebudayaan  Kebudayaan  Budaya 
BERITA UNTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp