JPNN.com - Entertainment - Film

Film Balas Budi Angkat Isu Love Scamming, Gisella Anastasia Bilang Begini

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:28 WIB
Gisella Anastasia dan Sutrdara Reka Wijaya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Aktris Gisella Anastasia membintangi film terbaru berjudul Balas Budi.

Film Balas Budi memceritakan tentang love scamming atau modus penipuan yang dilakukan dengan berpura-pura menjalin hubungan romantis.

Dalam film tersebut, Gisel berperan sebagai Talita, salah satu perempuan yang menjadi korban love scamming.

Dia lantas mengungkapkan alasannya tertarik membintangi film Balas Budi.

"Pertama karena memang waktu itu tuh lagi aku tuh baru nonton filmnya Mas Reka juga, jadi wah bagus nih cakep nih begitu aku suka nih," ujar Gisella Anastasia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

"Terus, pas baca ceritanya juga menarik begitu, isu yang diangkat tentang love scamming ini," sambungnya.

Dia bersyukur dirinya tak pernah menjadi korban love scamming seperti yang dialami oleh Talita, karakter yang diperankannya dalam film.

"Kalau aku sih puji Tuhan belum pernah jadi korban love scamming yang benar-benar kayak sindikat begini ya," kata Gisel.

Aktris Gisella Anastasia membintangi film terbaru berjudul Balas Budi. Dia mengungkapkan alasannya tertarik membintangi film itu.

