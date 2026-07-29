Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Bapakmu Kiper Angkat Kisah Ayah dan Anak Lewat Serunya Tarkam

Rabu, 29 Juli 2026 – 15:30 WIB
Film Bapakmu Kiper Angkat Kisah Ayah dan Anak Lewat Serunya Tarkam - JPNN.COM
Peluncuran poster film Bapakmu Kiper di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Entelekey Sinema Indonesia (ESI) resmi meluncurkan trailer dan poster perdana film Bapakmu Kiper yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026.

Film garapan sutradara Ody Harahap ini mengangkat kisah hubungan ayah dan anak yang mencoba memperbaiki ikatan mereka melalui dunia sepak bola antarkampung (tarkam).

Dalam trailer berdurasi singkat tersebut, penonton diperlihatkan dinamika hubungan Warto dan putranya, Dino, yang telah lama dipenuhi jarak akibat konflik masa lalu.

Baca Juga:

Pertandingan tarkam menjadi ruang yang tanpa diduga mempertemukan keduanya dalam perjalanan menuju rekonsiliasi.

Berbeda dari drama keluarga pada umumnya, Bapakmu Kiper memadukan konflik emosional dengan komedi khas sepak bola kampung.

Beragam tingkah pemain, suporter, hingga suasana pertandingan yang penuh warna menjadi latar cerita yang menghibur sekaligus menyentuh.

Baca Juga:

Film ini menjadi proyek layar lebar pertama yang diproduksi secara mandiri oleh Entelekey Sinema Indonesia.

Naskah ditulis oleh Titien Wattimena dan Aaron Hart bersama tim Katatinut, sementara Patricia Gunadi, Garnet Geraldine, dan Yvonne Supangkat bertindak sebagai produser eksekutif, didampingi Arci Fadillah sebagai produser.

Film Bapakmu Kiper rilis trailer perdana, angkat kisah ayah-anak berlatar sepak bola tarkam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film bapakmu kiper  film drama keluarga  tarkam  Sepak Bola 
BERITA FILM BAPAKMU KIPER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp