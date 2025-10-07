Film Believe Menang di Las Vegas dan Siap Tampil di Times Square New York

jpnn.com, JAKARTA - Film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian, membawa kabar baik. Penyebabnya, film yang diproduseri Celerina Judisari itu baru saja diumumkan sebagai pemenang Best Action Movie di ajang Bollywood Hollywood International Film Festival 2025 di Las Vegas.

Kemenangan tersebut menegaskan posisi Believe sebagai film aksi Indonesia yang mampu menghadirkan kisah heroik dan sinematografi berkelas dunia, sekaligus menampilkan kekuatan karakter bangsa.

Disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Arwin Tri Wardhana, dengan Dinar Safari (Abah Dinar) sebagai koreografer aksi, serta Padri Nadeak sebagai sinematografer, film tersebut menghadirkan gaya pertarungan taktikal dan sinematik yang berpadu dengan nilai-nilai kepahlawanan khas Indonesia.

Pendekatan itu memperluas horizon sinema aksi nasional, berdampingan dengan kebanggaan tradisi bela diri seperti silat, yang tetap menjadi akar inspirasi utama bagi banyak film Indonesia.

Walau tidak menjadi sorotan utama di festival lokal, Believe justru mendapat apresiasi di festival-festival internasional yang fokus pada film aksi, di mana kekuatan teknis dan emosionalnya diakui secara luas.

Pasalnya, film Believe tak hanya memenangkan Best Action Movie di Bollywood Hollywood International Film Festival 2025.

Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu juga meraih Best Director di ajang Montreal International Film Festival.

Kemudian, film Believe juga menerima Official Selection di Urban Action Showcase & Expo (UASIAFF), Regal Times Square, New York.