Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Believe Menang di Las Vegas dan Siap Tampil di Times Square New York

Selasa, 07 Oktober 2025 – 22:16 WIB
Film Believe Menang di Las Vegas dan Siap Tampil di Times Square New York - JPNN.COM
Film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian, membawa kabar baik. Penyebabnya, film yang diproduseri Celerina Judisari itu baru saja diumumkan sebagai pemenang Best Action Movie di ajang Bollywood Hollywood International Film Festival 2025 di Las Vegas.

Kemenangan tersebut menegaskan posisi Believe sebagai film aksi Indonesia yang mampu menghadirkan kisah heroik dan sinematografi berkelas dunia, sekaligus menampilkan kekuatan karakter bangsa.

Disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Arwin Tri Wardhana, dengan Dinar Safari (Abah Dinar) sebagai koreografer aksi, serta Padri Nadeak sebagai sinematografer, film tersebut menghadirkan gaya pertarungan taktikal dan sinematik yang berpadu dengan nilai-nilai kepahlawanan khas Indonesia.

Baca Juga:

Pendekatan itu memperluas horizon sinema aksi nasional, berdampingan dengan kebanggaan tradisi bela diri seperti silat, yang tetap menjadi akar inspirasi utama bagi banyak film Indonesia. 

Walau tidak menjadi sorotan utama di festival lokal, Believe justru mendapat apresiasi di festival-festival internasional yang fokus pada film aksi, di mana kekuatan teknis dan emosionalnya diakui secara luas.

Pasalnya, film Believe tak hanya memenangkan Best Action Movie di Bollywood Hollywood International Film Festival 2025.

Baca Juga:

Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu juga meraih Best Director di ajang Montreal International Film Festival.

Kemudian, film Believe juga menerima Official Selection di Urban Action Showcase & Expo (UASIAFF), Regal Times Square, New York.

Film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian, baru saja diumumkan sebagai pemenang Best Action Movie di ajang Bollywood Hollywood International Film Festival 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film Believe  Times Square New York  Las Vegas 
BERITA FILM BELIEVE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp