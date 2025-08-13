Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Believe Tembus Lebih Dari 800 Ribu Penonton, Ajil Ditto Hingga Wafda Saifan Sambut Bahagia

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:03 WIB
Film Believe Tembus Lebih Dari 800 Ribu Penonton, Ajil Ditto Hingga Wafda Saifan Sambut Bahagia - JPNN.COM
Konferensi pers film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film Believe telah mencapai 830.808 penonton semenjak hari pertama penayangannya.

Produser film Believe, Celerina Judisari optimis Indonesia bisa memproduksi film drama perang yang tidak kalah secara cerita maupun visual.

"Kami ingin memberikan pengalaman arena perang yang realistis yang belum pernah dirasakan oleh penonton. Saya tantang kemampuan tim produksi saya, dan mereka tantang saya balik, apakah saya bisa support, saya jawab bisa, sehingga terciptalah film yang membuat penonton merasa seakan berada di tengah-tengah pertempuran," ujar Celerina Judisari dalam keterangannya.

Pencapaian lebih dari 800 ribu penonton lantas ditanggapi positif oleh para pemeran film Believe. Salah satunya adalah Wafda Saifan.

"Alhamdullilah, enggak sia-sia saya digantung 20 meter demi adegan terjun payung, ternyata banyak yang menikmati hasilnya," kelakar Wafda Saifan yang memerankan Serka Dedi di film Believe.

Hal senada disampaikan oleh Ajil Ditto. Dia menyambut senang pencapaian tersebut.

"Saya all out untuk film ini, sampai harus menurunkan berat badan 13kg dalam sebulan. Jadi, kalau banyak yang terhibur oleh filmnya, perjuangan kami untuk film ini terasa semakin berharga," ucap Ajil Ditto.

Film yang diproduksi oleh Bahagia Tanpa Drama itu dibintangi oleh Ajil Ditto, Wafda Saifan, Marthino Lio, M. Iqbal Sulaiman, dan aktor cilik Muhammad Faqih Alaydrus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film Believe  Film Believe Takdir Mimpi Keberanian  film drama  Wafda Saifan 
