Film Children of Heaven Bakal Diadaptasi ke Indonesia, Hanung Bramantyo Jadi Sutradaranya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 22:13 WIB
Syukuran film Children of Heaven di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (6/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film legendaris asal Iran, Children Of Heaven bakal diadaptasi ke versi Indonesia.

Sutradara Hanung Bramantyo bakal menggarap film tersebut.

Meskipun merasa senang, tetapi suami Zaskia Adya Mecca itu ternyata juga merasa gugup.

Baca Juga:

"Iya, benar-benar saya antara senang sama juga beban yang sangat besar karena film ini pada saat pertama kali saya nonton itu jadi bahan kuliah saya di Institut Kesenian Jakarta, mata kuliah pengadeganan secara realis," ujar Hanung Bramantyo di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

"Sementara kita tahu bahwa film Indonesia itu jarang sekali bisa menampilkan film format, formula sangat realis, bahkan disebut neorealisme. Neorealisme itu yang benar-benar kayak kita nonton film dokumenter," sambungnya.

Hanung juga mengungkapkan tantangannya dalam menemukan dua aktor cilik yang memerankan karakter Ali dan Zahra.

Baca Juga:

MD Pictures selaku rumah produksi ternyata mengadakan open casting untuk mendapatkan dua aktor cilik yang dapat melakoni karakter tersebut.

"Karena itu makanya kami justru mencari pemain-pemain anak-anak yang memang masih polos," kata Hanung.

