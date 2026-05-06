Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Children Of Heaven Siap Tayang, Manoj Punjabi Ungkap Hal yang Paling Berat

Rabu, 06 Mei 2026 – 08:26 WIB
Film Children Of Heaven Siap Tayang, Manoj Punjabi Ungkap Hal yang Paling Berat - JPNN.COM
Konferensi pers film Children Of Heaven di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures mengadaptasi film fenomenal karya Majid Majidi berjudul Children of Heaven.

CEO MD Entertainment sekaligus produser Manoj Punjabi mengungkapkan salah satu tantangan terberat dalam menggarap film tersebut adalah menemukan sosok untuk memerankan karakter Ali dan Zahra.

Hal itu dikarenakan standar tinggi yang sudah ditetapkan oleh versi aslinya.

Baca Juga:

"Paling berat di sini adalah siapa yang mau jadi Ali sama Zahra? Itu mission impossible. Karena di aslinya kalau Anda sudah nonton, itu perfect casting," ujar Manoj Punjabi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Meski begitu, dia bersyukur akhirnya bisa menemukan pemeran untuk karakter ikonik tersebut.

Setelah melalui proses casting yang panjang, akhirnya Jared Ali dan Humaira Zahra dipilih untuk memerankan karakter Ali dan Zahra.

Baca Juga:

"Challenge-nya adalah bagaimana gue mau menggantikan Ali Zahra? Dan alhamdulillah kami bisa dapat Ali Zahra yang luar biasa," ucap Manoj Punjabi.

Dia pun meyakini bahwa film Children Of Heaven versi Indonesia tak akan kalah dengan versi aslinya.

Manoj Punjabi mengungkapkan salah satu tantangan terberat dalam menggarap film tersebut adalah menemukan sosok untuk memerankan karakter Ali dan Zahra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film Children of Heaven  Manoj Punjabi  film  Hanung Bramantyo  MD Pictures 
BERITA FILM CHILDREN OF HEAVEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp