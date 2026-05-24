Film Desember Jani, Sutradara Hingga Pemeran Seluruhnya Perempuan

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:20 WIB
Pemeran dan tim produksi film Desember Jani. Foto: Dok. Palari Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi, Palari Films resmi memperkenalkan judul film terbaru yang berjudul, Desember Jani (Jani Be Good).

Film tersebut makin menarik karena menjadi all women project yang ditulis, diproduseri, disutradarai, dan diperankan oleh semuanya perempuan.

Desember Jani digarap oleh sutradara dan seniman visual Ariani Darmawan, naskah ditulis oleh Cyntha Hariadi, sementara itu, Meiske Taurisia, menjadi produser.

Film Desember Jani juga menggabungkan jajaran ansambel aktris yang unik dan kuat, berasal dari pemeran perempuan lintas generasi.

Pemeran yang terlibat yakni Chempa Puteri, Sigi Wimala, Tutie Kirana, dan debut layar lebar Hyori Mika.

“Ini adalah film pertama Palari Films yang sangat perempuan. Seluruh pembuatnya hingga pemerannya adalah perempuan, dengan cerita yang juga sangat dekat dengan perempuan, terutama untuk seorang ibu dan anak perempuan,” ungkap produser Meiske Taurisia.

Desember Jani berkisah tentang tiga generasi perempuan dalam satu rumah yang hampir kehilangan cara untuk saling bicara, hingga yang paling muda, Jani (13 tahun), memilih menjadi jembatan yang menyambungkan kembali.

Film itu mengangkat tema yang dekat dengan keseharian keluarga Indonesia: jarak emosional antargenerasi, cinta yang hadir dalam diam, dan keberanian untuk memulai kembali.

