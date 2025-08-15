Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa Tampilkan Sejarah dengan AI

Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:08 WIB
Film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa Tampilkan Sejarah dengan AI - JPNN.COM
Film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa Tampilkan Sejarah dengan AI. Foto: Mars Media

jpnn.com, JAKARTA - Film bertema pahlawan nasional, Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa, menjadi yang pertama di Indonesia yang seluruh proses produksinya, termasuk visual dan narasi, sepenuhnya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Sang produser, King Bagus, mengatakan momentum 200 tahun Perang Jawa menjadi inspirasi besar dana penggarapan film tersebut.

“AI membantu kami menghadirkan dunia masa lalu dengan akurasi historis yang sulit dicapai sebelumnya,” ujar King Bagus, di Cinepolis Senayan Park, Jakarta, Kamis (14/8)

Baca Juga:

Film ini menampilkan detail visual dan narasi yang mampu menghidupkan kisah heroik Pangeran Diponegoro bagi generasi muda.

Proses produksi film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa memanfaatkan AI untuk merekonstruksi suasana kota, medan perang, hingga karakter tokoh sejarah tanpa harus menggunakan aktor dan set konvensional.

Durasi film 30 menit memungkinkan pembuatan visual realistis dengan cepat dan efisien, sekaligus memberikan pengalaman edukasi yang autentik.

Baca Juga:

CEO Mars Media, Koni, menekankan potensi besar AI dalam industri perfilman.

Menurutnya, teknologi ini membuka peluang bagi kreator untuk menghasilkan karya edukatif dan inovatif, sekaligus mempermudah pembuatan adegan-adegan epik yang sulit dicapai dengan metode tradisional.

Film *Diponegoro Hero* hadirkan sejarah Perang Jawa 200 tahun lalu dengan visual dan narasi berbasis AI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa  Film Sejarah  pangeran diponegoro  Teknologi AI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp