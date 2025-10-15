Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Film

Film Dopamin Sangat Spesial Bagi Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Poster film Dopamin menampilkan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon terlibat dalam film terbaru bertitel Dopamin.

Film Dopamin menandai pertama kalinya Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon sebagai pemeran utama serta menjadi pasangan dalam film setelah menikah.

Bagi keduanya, menjadi pasangan dalam film Dopamin menjadi terasa lebih mudah, sekaligus menjadi tantangan baru.

“Ternyata sangat seru bisa main berdua bareng. Film Dopamin sangat spesial bagi kami berdua karena pertama kalinya kami dipasangkan sebagai main character. Kami merasa tertantang, sekaligus lebih efisien,” kata Angga Yunanda.

Sementara itu, Shenina Cinnamon menjelaskan, keterlibatan dalam film Dopamin membuat dirinya dan Angga Yunanda kerap membahas naskah sebelum tidur.

"Besok adegan apa yang akan diambil. Dan itu sangat amat mempermudah. Aku pikir syuting dengan pasangan sendiri bakal jadi lebih susah, karena bakal susah membedakan mana kehidupan asli dengan Angga. Ternyata malah kebalikannya, enjoy banget. Bahkan aku bilang sama Angga, aku bisa melakukan ini sering-sering,” jelas Shenina Cinnamon.

Rumah produksi Starvision dan Karuna Pictures baru saja merilis official trailer dan poster film Dopamin.

Trailer dan poster film karya sutradara Teddy Soeria Atmadja itu menampilkan kisah pasangan muda Malik (Angga Yunanda) dan Alya (Shenina Cinnamon) yang baru saja menikah. Namun, keduanya dilanda kesulitan ekonomi sejak Malik terkena PHK.

