JPNN.com - Entertainment - Film

Film Filosofi Teras Siap Diproduksi, Sherina Munaf Ungkap Alasan Tertarik Main

Jumat, 27 Februari 2026 – 00:17 WIB
Konferensi pers film Filosofi Teras di MD Pictures, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - MD Pictures mengumumkan proyek film terbarunya, yakni Filosofi Teras yang diadaptasi dari buku mega bestseller karya Henry Manampiring.

Mengusung genre drama keluarga, Filosofi Teras mendapuk Sherina Munaf sebagai pemeran utama yang akan memerankan tokoh bernama Nea.

Kemudian, Ge Pamungkas bakal memerankan karakter Dio, pasangan Sherina dalam film tersebut.

CEO MD Entertainment sekaligus Produser Manoj Punjabi mengatakan film tersebut bakal memulai proses syutingnya pada Jumat (27/2).

"Kapan tanggal mainnya? I’ll let you know. Mudah-mudahan film ini berkontribusi pada box office Indonesia," ujar CEO MD Entertainment Manoj Punjabi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Dalam kesempatan yang sama, Sherina Munaf mengungkapkan alasannya tertarik membintangi film Filosofi Teras.

Sebab, menurutnya, buku Filosofi Teras sendiri tak hanya menyentuh para pembacanya.

"Filosofi Teras itu adalah buku yang sangat menyentuh banyak orang, bukan hanya menyentuh tapi membantu hidup mereka," ucap Sherina.

