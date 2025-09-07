Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Horor Turki SICCIN 8 Tayang di Bioskop 11 September, Begini Sinopsisnya

Minggu, 07 September 2025 – 23:39 WIB
Film Horor Turki SICCIN 8 Tayang di Bioskop 11 September, Begini Sinopsisnya - JPNN.COM
Poster film Siccin 8. Foto: dok. sumber

jpnn.com - Film horor dari Turki berjudul 'Siccin 8' bakal meramaikan bioskop tanah Air.

Dibintangi sederet bintang Turki, yakni Fatih Gulnar, Melike Balc?k, Gonul Urer, Hatice Irkin, Ela Masal Aksel, Mana Alkoy, Fahrettin Avci, Ece Baykal, hingga Oguz Okul, film horor itu membawa kisah tentang sebuah keluarga yang mengalami teror gaib.

Cerita bermula saat seorang pria bernama Fatih tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah yang sama dengan ibunya yang sudah lanjut usia, Gönül.

Baca Juga:

Karena desakan istrinya, Berna, mereka memutuskan untuk mengirim Gönül ke panti jompo.

Namun, ketenangan berubah menjadi teror saat peristiwa-peristiwa gaib yang menyeramkan mulai terjadi menghantui keluarga tersebut.

Rumah yang tadinya damai berubah menjadi tempat penuh kengerian, dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat.

Baca Juga:

Di tengah teror yang dialami keluarganya, Fatih yang merasa bersalah mengirimkan ibunya ke panti jompo, akhirnya kembali membawanya pulang ke rumah.

Akan tetapi, kondisi sang ibunda berbeda tak seperti sebelumnya. Sebuah kebenaran mengerikan pun perlahan terungkap.

Film horor dari Turki berjudul 'Siccin 8' bakal tayang di bioskop Indonesia pada 11 September 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SICCIN 8  film horor  Turki  sinopsis film  film terbaru  Jadwal film di bioskop 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp