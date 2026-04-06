Film James Bond Tak Lagi Identik dengan Mobil Ikonik Eropa, Merek China Curi Perhatian

Senin, 06 April 2026 – 06:13 WIB

jpnn.com - Langkah berani datang dari BYD lewat lini premiumnya, Denza. Kabarnya, Denza Z9 GT bakal tampil dalam film terbaru James Bond.

Hal itu pun sontak menarik perhatian, bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, sosok agen 007 identik dengan mobil-mobil ikonik dari pabrikan Eropa seperti Aston Martin hingga Lotus.

Kehadiran Denza Z9 GT menandai babak baru—untuk pertama kalinya mobil buatan China dipercaya masuk ke dalam dunia Bond yang sarat citra eksklusif dan teknologi tinggi.

Jika melihat spesifikasinya, pilihan itu terasa masuk akal. Denza Z9 GT dibekali tiga motor listrik dengan total tenaga mencapai 960 dk.

Memungkinkan D9 GT berakselerasi dari 0-100 km/jam ditempuh dalam waktu kurang dari tiga detik.

Angka yang bukan hanya impresif, tetapi juga sejalan dengan karakter Bond yang cepat, presisi, dan penuh kejutan.

Soal daya jelajah, mobil diklaim mampu menempuh hingga 800 kilometer berkat baterai Blade Battery 2.0 berkapasitas 122 kWh.

Teknologi pengisian cepatnya pun tergolong ekstrem—dari 10 persen ke 70 persen hanya dalam lima menit.