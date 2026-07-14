Film Jangan Buang Ibu Raih 3 Juta Penonton, Nirina Zubir Ungkap Sebuah Janji

jpnn.com, JAKARTA - Film Jangan Buang Ibu berhasil meraih 3.015.577 penonton pada hari ke-18 tayang di bioskop.

Pencapaian tersebut sekaligus membuat film persembahan Leo Pictures itu menjadi Top 3 Film Indonesia Terlaris Tahun 2026 hingga saat ini.

Film Jangan Buang Ibu juga sekaligus menjadikan film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih. Sebelumnya, capaian itu diraih melalui film Bila Esok Ibu Tiada (2024).

Sambutan luar biasa bagi Jangan Buang Ibu sudah terasa sejak awal film itu memulai Gala Premiere Keliling Indonesia di 20 kota di Indonesia, menjelang tayang serentak di bioskop.

Seluruh tiket di 20 kota terjual habis, dan kemudian disambut dengan antusiasme tinggi selama masa libur sekolah, dan menjadi film pilihan utama keluarga di bioskop.

Kini, untuk melanjutkan milestone raihan 3 juta penonton film Jangan Buang Ibu juga akan kembali melakukan roadshow bersama jajaran pemeran dan filmmaker di Jabodetabek dan Jawa Barat.

Hal tersebut menjadi cara untuk bertemu langsung dengan penonton dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.

Pemeran utama Jangan Buang Ibu, Nirina Zubir, yang memerankan Ibu Ristiana, merayakan pencapaian 3 juta penonton dengan berlari sepanjang 20 kilometer.