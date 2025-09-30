Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Janur Ireng Bakal Tayang Akhir 2025, Sutradara Kimo Stamboel Ungkap Tantangannya

Selasa, 30 September 2025 – 19:25 WIB
CEO MD Entertainment Manoj Punjabi (kanan) dan sutradara film Janur Ireng, Kimo Stamboel (kiri) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (29/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Film Janur Ireng bakal tayang di bioskop Indonesia pada akhir tahun 2025 ini.

Prekuel dari film Sewu Dino itu kembali digarap oleh sutradara Kimo Stamboel.

Kimo menuturkan, film Janur Ireng bakal menyingkap awal mula pertarungan keluarga paling kejam di Tanah Jawa.

Dia lantas membeberkan tantangannya dalam menggarap film Janur Ireng.

"Kenapa sampai terjadi Sewu Dino, jawabannya ada di Janur Ireng. Tantangannya cukup besar karena adaptasi dari novel SimpleMan ini sangat luas, penuh detail. Namun, kami juga memahami kebutuhan penonton Indonesia akan cerita yang padat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Hasilnya bisa dilihat di film ini," ujar Kimo Stamboel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (29/9).

Sementara itu, CEO MD Entertainment Manoj Punjabi menyebut, Janur Ireng sebagai film andalan MD untuk menutup tahun 2025.

Dia optimistis prekuel tersebut akan menghadirkan horor yang lebih intens sekaligus mengulang kesuksesan box office.

"Kami tahu Lebaran dan Desember adalah golden date. Film yang tayang di periode itu harus benar-benar yang terbaik. Kami bersyukur Janur Ireng dipilih oleh exhibitor untuk rilis di tanggal emas ini," ucap Manoj Punjabi.

Sutradara Kimo Stamboel membeberkan tantangannya dalam menggarap film Janur Ireng.

TAGS   Film Janur Ireng  Kimo Stamboel  Film Indonesia  janur ireng  Film Sewu Dino  film horor 
