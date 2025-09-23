Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Jurassic World Rebirth Hingga Weapons Tayang di Catchplay+ Bulan Ini

Selasa, 23 September 2025 – 18:00 WIB
Film Jurassic World Rebirth Hingga Weapons Tayang di Catchplay+ Bulan Ini - JPNN.COM
Deretan film dan series baru hadir di Catchplay+ untuk menambah daftar tontonan seru di September ini, yakni Jurassic World Rebirth dan Weapons yang mulai tayang pada bulan ini. Foto dok Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Deretan film dan series baru hadir di Catchplay+ untuk menambah daftar tontonan seru di September ini.

Dua di antaranya adalah Jurassic World Rebirth dan Weapons yang mulai tayang pada bulan ini.

Dibintangi Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, hingga Rupert Friend, film Jurassic World Rebirth menceritakan tentang Dinosaurus yang tak lagi cocok dengan ekologi bumi.

Baca Juga:

Kini, tim yang dipimpin Zora Benner (Scarlett Johansson) ditugaskan kembali ke pulau penelitian zaman Jurassic Park untuk mengumpulkan DNA tiga dinosaurus terbesar.

Misi itu malah jadi berantakan karena mereka diserang dinosaurus dan terjebak di sana.

Tim itu kini harus berjuang bertahan hidup menghadapi dinosaurus mutan D-Rex, mahkluk deformasi dari T-Rex, dan Mutadon, hibrida antara Pterosaurus dan Velociraptor.

Baca Juga:

Film Jurassic World Rebirth tayang di Catchplay+ mulai 17 September 2025.

Kemudian, film Weapons garapan Zach Cregger mengisahkan tentang anak-anak dari salah satu kelas 3 SD yang mendadak hilang tanpa jejak.

Deretan film dan series baru hadir di Catchplay+ untuk menambah daftar tontonan seru di September ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jurassic World  Film Jurassic World Rebirth  CATCHPLAY  Catchplay film  film  film Weapons 
BERITA JURASSIC WORLD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp