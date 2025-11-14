Film Keadilan: The Verdict Segera Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Film Keadilan (The Verdict) bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 November 2025.

Produser sekaligus CEO MD Entertainment Manoj Punjabi mengungkapkan antusiasmenya menyambut penanyang film tersebut.

Dia menilai kehadiran film Keadilan (The Verdict) dapat memberikan warna baru di industri film tanah Air.

"Saya merasa kita benar-benar butuh keadilan di film ini. Film Indonesia butuh subjek begini. Saya bangga karena ada genre baru untuk Indonesia. Kami siap memangku Keadilan (The Verdict) 20 November 2025," ujar Manoj Punjabi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/11) malam.

Sementara itu, produser Choi Kwangrae mengaku sebuah kehormatan dapat bekerja sama dengan MD Pictures untuk menghadirkan Keadilan: The Verdict ke penonton Indonesia.

"Sebagai kolaborasi pertama antara Indonesia dan Korea di industri film ini, harapannya bisa menjadi salah satu karya terbaik di Indonesia dan film ini bisa menjadi film yang dicintai. Suatu kehormatan bisa berjalan bersama MD Pictures," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sutradara Lee Chang Hee pun menyatakan kekagumannya dengan kualitas aktor tanah Air.

Menurutnya, dua pemain utama, yakni Rio Dewanto dan Reza Rahadian bisa menarik hati bukan hanya penonton Indonesia dan Korea, tetapi penonton global.