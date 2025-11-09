Film 'Keluarga Suami Adalah Hama' Diproduksi, Ini Sutradara Hingga Para Pemain

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Anggy Umbara tengah mempersiapkan film terbarunya yang berjudul Keluarga Suami Adalah Hama.

Adapun Keluarga Suami Adalah Hama diadaptasi dari film pendek karya Aditya Santana paling populer di Platform Noice.

Proyek adaptasi tersebut bakal digarap oleh Umbara Brothers Film & VMS Studio.

Sebagai salah satu film pendek yang Viral, Keluarga Suami adalah Hama dikenal karena keberaniannya mengulik dinamika rumah tangga dan hubungan keluarga dari perspektif perempuan.

Dengan gaya penceritaan yang tajam, jujur, dan dekat dengan realitas masyarakat, film pendek itu berhasil memikat ratusan juta impresi di seluruh sosial media sejak perilisannya.

Kini, kisah tersebut dihidupkan kembali melalui medium film layar lebar, dengan pendekatan sinematik yang lebih dalam dan emosional, menyoroti batas antara cinta, realita, dan harga diri seorang perempuan di tengah tekanan keluarga suami yang terlalu mendominasi.

"Keluarga Suami adalah Hama adalah kisah tentang perempuan yang berjuang mempertahankan pernikahannya di bawah tekanan dari hubungan keluarga yang tak sehat. Ini bukan hanya drama keluarga, ini sebuah cermin sosial," ungkap Anggy Umbara dalam keterangannya.

Keluarga Suami Adalah Hama akan dibintangi oleh Omar Daniel dan Raihaanun sebagai pasutri muda, serta Meriam Bellina sebagai seorang Mertua yang menjadi teror tersendiri pada sudut pandang menantu wanitanya.