Film Komedi AIU-EO: Macam Betool Aja, Angkat Kehidupan Orang Medan, Tayang 12 Februari

jpnn.com - Film komedi AIU-EO: Macam Betool Aja, mengangkat kehidupan masyarakat Medan, Sumatera Utara dengan logat dan gaya bicara yang khas.

Film produksi Tunas Citrasinema Kreatif tersebut bakal tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 12 Februari 2026.

Logat Medan yang unik selama ini telah menjadi kekuatan tersendiri dalam industri hiburan Tanah Air.

Setelah kesuksesan film berlatar Medan seperti Naga Bonar, kerinduan penonton terhadap film-film daerah kembali dijawab melalui Macam Betool Aja yang memadukan komedi segar dengan kekayaan budaya lokal.

Film ini dibintangi oleh Lolox (Alung), Andri Mashadi (Igor), Oki Rengga (Ujai), Adi Sudirja (Udin), dan Michelle Ziudith. Cerita film komedi ini berpusat pada tiga sahabat yang tengah merintis usaha Event Organizer (EO).

Di tengah perjuangan membangun bisnis, mereka harus menghadapi konflik pelik saat dipercaya mengurus pesta pernikahan seorang pengusaha licik yang menghalalkan segala cara demi mencapai ambisinya.

Tak sekadar menyajikan tawa, AIU-EO: Macam Betool Aja juga menghadirkan potret kehidupan masyarakat Medan yang beragam, multietnis, dan penuh warna.

Pada pemutaran perdana film ini di hadapan media yang digelar di Cinema XXI Epicentrum, Jakarta, Rabu (28/1/2026), aktor senior Mathias Muchus yang berperan sebagai ayah Sofia menekankan pentingnya keberagaman latar film Indonesia.