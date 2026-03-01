Film Kuyank Tembus 1 Juta Penonton, Dibintangi Rio Dewanto Hingga Putri Intan

jpnn.com, JAKARTA - Film horor berjudul Kuyank, telah mencapai angka 1 juta penonton sejak penayangan perdananya pada 29 Januari 2026.

Pencapaian itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kuyank dan mempertegas posisi film tersebut sebagai salah satu karya yang mendapat sambutan luas dari masyarakat di tahun ini.

Produser dan Sutradara film Kuyank, Johansyah Jumberan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan penonton.

"Kami sangat berterimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan, atas dukungan yang luar biasa," ujar Johansyah Jumberan dalam keterangannya.

Menurutnya, dengan tercapainya 1 juta penonton, itu menunjukkan bahwa Saranjana Universe memiliki tempat tersendiri di hati penonton.

Sebagai informasi, Kuyank merupakan bagian dari Saranjana Universe, semesta cerita yang sebelumnya diperkenalkan melalui film Saranjana: Kota Ghaib yang tayang pada 2023 dan berhasil meraih 1.250.000 penonton.

"Kami berharap kesuksesan Kuyank dapat menjadi modal utama untuk melanjutkan dan mengembangkan semesta cerita ini ke tahap berikutnya," ucap Johansyah.

Film Kuyank bercerita tujuh tahun sebelum gerbang Saranjana terbuka, cinta Rusmiati (Putri Intan Kasela) dan Badri (Rio Dewanto) runtuh ketika tekanan adat dan ramalan buruk memaksa Rusmiati mencari jalan gelap: ajian Kuyang.