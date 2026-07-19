Film 'Leave No One Behind' Terinspirasi dari Keberhasilan Polri Tangani Kasus TPPO

jpnn.com, JAKARTA - Executive Producer Muhammad Chairul Basyar mengungkapkan bahwa film aksi Leave No One Behind (LNOB) lahir dari inspirasi nyata: rentetan keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam membongkar dan menangani kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tanah air dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Muhammad Chairul Basyar, kerja senyap aparat di lapangan mulai dari pembongkaran sindikat pengiriman pekerja migran ilegal, penyelamatan korban dari jeratan perekrutan daring, hingga pemulangan warga negara Indonesia dari luar negeri adalah kisah kepahlawanan nyata yang selama ini jarang diangkat ke layar lebar.

"Film Leave No One Behind ini terinspirasi langsung dari keberhasilan Polri menangani kasus-kasus TPPO di Indonesia. Ada begitu banyak operasi penyelamatan korban yang berhasil dilakukan aparat, tetapi kisahnya nyaris tidak pernah sampai ke publik dalam bentuk tontonan," ujar Muhammad Chairul Basyar.

Muhammad Chairul Basyar menyoroti titik balik penanganan TPPO nasional yang terjadi pada 2023, ketika pemerintah melakukan penguatan besar-besaran terhadap Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO).

Dalam struktur baru tersebut, Kapolri dipercaya sebagai Ketua Harian Satgas TPPO, sementara koordinasi nasionalnya berada di bawah kementerian koordinator bidang politik dan keamanan yang kini dikenal sebagai Kemenko Polkam.

Sejak penguatan Satgas TPPO tersebut, gelombang penindakan berjalan masif: ratusan tersangka jaringan perdagangan orang ditangkap dan ribuan calon korban berhasil diselamatkan dalam waktu yang relatif singkat sebuah capaian yang menempatkan Indonesia lebih serius dan terstruktur dalam perang melawan perdagangan manusia.

Baca Juga: Meisya Amira Ungkap Tantangannya Membintangi Film Juminten Edan

"Ketika Kapolri sendiri yang menjadi Ketua Harian Satgas TPPO, itu pesan yang sangat kuat: negara tidak main-main melawan perdagangan orang. Semangat itulah yang ingin saya terjemahkan ke dalam bahasa film aksi ketegasan, kecepatan, dan keberpihakan pada korban," kata Muhammad Chairul Basyar.

Kehadiran Leave No One Behind sengaja dirancang bertepatan dengan dua momentum yang sarat makna: Bulan Bhayangkara, peringatan istimewa bagi Korps Bhayangkara, serta Hari Dunia Anti-Perdagangan Orang (World Day Against Trafficking in Persons) yang diperingati setiap 30 Juli.