Film Maju Serem Mundur Horor Hadirkan Horor Lucu ala Generasi Z

Jumat, 26 September 2025 – 04:09 WIB
Poster Film Maju Serem Mundur Horor . Foto: Makara Production

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Makara Production resmi merilis Official Trailer sekaligus Official First Look film terbaru mereka berjudul Maju Serem Mundur Horor.

Film bergenre komedi horor ini menawarkan pengalaman menonton yang berbeda, memadukan ketegangan, humor, dan kejutan.

Dalam trailer perdananya, penonton diajak melihat chemistry para pemeran utama hingga penampilan spesial yang menyegarkan.

Sementara itu, first look menampilkan visual penuh warna dengan sentuhan humor khas anak muda masa kini.

“Kami ingin menghadirkan sebuah komedi horor yang membuat penonton bisa tertawa bersama di bioskop. Maju Serem Mundur Horor adalah jawaban bagi mereka yang mencari hiburan unik: menegangkan sekaligus kocak,” ujar Shanker R.S., produser film, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9).

Film garapan sutradara Chiska Doppert ini mengisahkan empat mahasiswa jurusan film, yakni Poltak (Maell Lee), Bowo (Dodit Mulyanto), Dede (Daffa Ariq), dan Asikin (Yewen).

Keempatnya mengalami mimpi yang sama, yang kemudian menjadi pertanda peristiwa supernatural. Situasi semakin rumit ketika dosen mereka, diperankan Gary Iskak, menuntut penyelesaian tugas akhir.

Dalam upaya membuat film horor sebagai proyek akhir, Poltak mengajak Tiara (Carissa Perusset) dan Mumun (Sara Fajira) untuk bergabung.

