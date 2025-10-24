Film Maju Serem Mundur Horor Laris Manis, Shanker: Semua Berkat Kerja Tim

Jumat, 24 Oktober 2025 – 17:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film Maju Serem Mundur Horor garapan Makara Production berhasil menarik perhatian publik sejak hari pertama penayangannya.

Mengusung genre komedi-horor, film ini menawarkan hiburan segar sekaligus menjadi bukti bahwa strategi promosi yang kreatif dan kolaboratif dapat menghasilkan capaian membanggakan di tengah persaingan industri film Tanah Air.

Produser Shanker R.S mengungkapkan rasa syukur dan kepuasannya atas sambutan positif yang diterima.

Baca Juga: Film Maju Serem Mundur Horor Hadirkan Horor Lucu ala Generasi Z

Shanker R.S menyebut keberhasilan film ini merupakan hasil kerja keras tim serta kekuatan promosi organik di media sosial.

“Kami tidak mengandalkan kampanye besar, tapi fokus membangun kedekatan dengan penonton lewat media sosial dan komunikasi yang autentik,” ujar Shanker.

Shanker menuturkan, antusiasme penonton di hari pertama menjadi bukti nyata kepercayaan publik terhadap karya tersebut.

Baca Juga: Dodit Mulyanto Hinga Carissa Perusset Bakal Bintangi Film Maju Serem Mundur Horor

“Mereka datang bukan karena promosi besar, tetapi karena sudah mengikuti perjalanan film ini sejak awal. Ini bentuk apresiasi luar biasa bagi seluruh tim,” tambahnya.

Keberhasilan ini juga didukung oleh fanbase artis yang berperan aktif menyebarkan semangat positif melalui media sosial.