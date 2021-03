Film Mank Mendominasi Academy Awards 2021, Raih 10 Nominasi Oscar

jpnn.com, JAKARTA - Academy Awards ke-93 akan diselenggarakan di dua lokasi terpisah pada 25 April 2021. Daftar nominasi resminya pun telah dirilis.

Dilansir Variety, Selasa, film Mank mendominasi Oscar 2021 dengan masuk dalam 10 nominasi utama.

Mulai dari nominasi Sutradara Terbaik (David Fincher), Aktor Terbaik (Gary Oldman) dan Aktris Pendukung Terbaik (Amanda Seyfried) hingga Film Terbaik.

Baca Juga: Perempuan Tanah Jahanam akan Berlaga di Piala Oscar 2021

Pesaing Mank dalam nominasi Film Terbaik adalah The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal dan The Trial of the Chicago 7.

Dua wanita dinominasikan untuk sutradara terbaik untuk pertama kalinya dengan Chloé Zhao (Nomadland) dan Emerald Fennell (Promising Young Woman).

Mereka akan bertanding melawan Thomas Vinterberg (Another Round), David Fincher (Mank) dan Lee Isaac Chung (Minari).

Perhelatan acara penghargaan film tahunan kali ini akan diadakan di Dolby Theater dan Union Station, pusat kereta api Los Angeles yang ikonik.

Pengumuman nominasi Oscar dibacakan oleh oleh pasangan Priyanka Chopra Jonas dan Nick Jonas. (antara/jpnn)