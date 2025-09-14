FILM. Membayangkan Kekasih di Masa Depan Lewat Lagu Diana?

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, FILM. makin mempertegas kehadiran di kancah musik Indonesia lewat single terbaru yang berjudul ‘Diana?’.

Lagu pop-rock alternatif itu menjadi single ketiga bagi band beranggotakan Pandu Priyanto (vokal), Johanes Abi (gitar), Anandya Kurniawan (bass), dan Dimas Poncodiwiryo (drum) tersebut.

Pandu Priyanto alias Cung mengatakan proses penulisan lagu Diana? bisa dibilang relatif lebih cepat dan effortless dibandingkan dua single FILM. sebelumnya.

"Waktu menulis Diana? kami sudah punya visi yang sama soal lagu seperti apa yang ingin kami tulis. Nada vokalnya pun muncul secara natural di kepala gue waktu lagi nyetir motor. Dari pengalaman gue sih, lagu-lagu yang nadanya muncul di saat random biasanya terdengar lebih catchy dibandingkan lagu yang dibuat secara sadar. But, we'll see," ungkap Pandu Priyanto.

Gitaris Johanes Abi bercerita bahwa FILM. masih dalam proses penggarapan album perdana yang direncanakan rilis pada pertengahan 2026.

Karakter musik lagu Diana? dinilai sebagai salah satu yang paling seru dan paling berwarna sejauh ini.

“Lagu ini cukup kompleks, tetapi tetap straight to the point. Sebenernya tantangan paling besar di lagu ini lebih ke bagaimana cara gue bisa menyampaikan perasaan dan energi dari lagunya dengan seutuhnya karena dari lagunya sendiri udah kasih energi yang menurut gue liar tapi masih tetap elegan dan bisa ngasih journey dari cerita itu sendiri," jelas Abi.

Single Diana? dari FILM. merupakan energi baru yang eksplosif. Ditampilkan dengan tempo cepat serta melodi vokal yang anthemic dan mudah diingat. Permainan bass yang lincah dan dinamis berpadu erat dengan ritme drum yang solid, membentuk fondasi ritmis yang kuat.