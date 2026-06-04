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JPNN.com - Entertainment - Film

Film Monster Pabrik Rambut Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:11 WIB
Film Monster Pabrik Rambut Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini - JPNN.COM
Poster film Monster Pabrik Rambut. Foto: Dok. Palari Films

jpnn.com, JAKARTA - Film Monster Pabrik Rambut akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (4/6).

Karya produksi Palari Films yang digarap sutradara Edwin itu dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesha, Iqbaal Ramadhan, Didik Nini Thowok, Sal Priadi, dan Kev.

Monster Pabrik Rambut siap menghadirkan pengalaman horor fantasi retro dari latar pabrik rambut dan situasi para pekerjanya yang kurang tidur.

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Edwin menghadirkan sosok monster, yang turut menawarkan keberagaman genre horor di Indonesia. Situasi-situasi horor di film ini dibangun dari atmosfer pabrik rambut yang
creepy, sosok Bos Maryati (Didik Nini Thowok) yang tersenyum manis namun eksploitatif, serta serangkaian kejadian janggal yang menimpa para pekerja.

Sebagai sutradara yang karya-karyanya telah diakui secara internasional dari berbagai festival dan ajang penghargaan, Edwin kembali membawa kebaruan dengan eksperimen visual dan eksplorasi cerita yang inovatif di Monster Pabrik Rambut.

Dalam film ini, dia mengkritisi hustle culture yang justru diglorifikasi, dengan menghadirkan ketegangan horor yang berasal dari rutinitas kerja sehari-hari, bukan horor spiritual.

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Film Monster Pabrik Rambut menyoroti realita bahwa kerja berlebihan juga bisa membawa pada situasi yang menyeramkan.

Dengan mengangkat keresahan jutaan pekerja saat lembur dinormalisasi, film itu secara jujur meneriakkan jeritan yang sudah terlalu lama ditahan oleh para pekerja Indonesia.

Film Monster Pabrik Rambut akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (4/6).

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TAGS   Monster Pabrik Rambut  Film Monster Pabrik Rambut  Iqbaal Ramadhan  Palari Films  Rachel Amanda 
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