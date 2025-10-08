Film Pangku Bagikan Trailer dan Poster, Kisah Menyentuh di Warung Kopi Pantura

Rabu, 08 Oktober 2025 – 16:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses tayang perdana (world premiere) dan meraih 4 penghargaan di Busan International Film Festival (BIFF) 2025, film Pangku akhirnya merilis official trailer dan poster.

Adapun trailer dan poster film persembahan Gambar Gerak sekaligus debut penyutradaraan Reza Rahadian itu sangat menyentuh.

Official poster film Pangku menampilkan Claresta Taufan yang tengah dipangku oleh Fedi Nuril, sambil memegang segelas kopi.

Sementara itu, di belakang keduanya Christine Hakim dengan senyuman membelai Shakeel Fauzi. Keempatnya berada dalam sebuah warung kopi dengan lampu kuning temaram.

Official trailer film Pangku menampilkan perjalanan Claresta Taufan sebagai Sartika yang tengah mencari kerja saat hamil besar.

Dia kemudian tinggal dan ditampung oleh Maya (Christine Hakim), di sebuah rumah di kawasan Pantura yang dekat dengan pesisir.

Mulanya, ditampilkan Sartika bahkan sampai harus bekerja keras di sawah. Melihat Sartika yang begitu kepayahan, Maya menawarkan untuk Sartika mencari tambahan uang di warung kopinya.

Tugasnya, menyajikan kopi ke pelanggan yang datang namun sambil dipangku, merujuk pada sebuah tradisi kopi pangku yang ada di Pantura.