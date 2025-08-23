Film Pencarian Terakhir, Mitos Penuh Misteri di Gunung Sarangan

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 05:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film horor misteri terbaru yang berjudul Pencarian Terakhir segera menghibur pencinta film Indonesia.

Karya produksi Starvision itu mengangkat mitos di Gunung Sarangan, namun juga berbalut cerita keluarga yang kuat.

Adapun 7 tahun setelah ibunya hilang di Gunung Sarangan, Drupadi (Adzana Ashel) kembali ke sana bersama kekasih dan teman-temannya untuk trail run.

Namun, teror dari Ki Tapa (Egi Fedly), penunggu Gunung Sarangan menyesatkan Dru dan kawan-kawan.

Drupadi dan kawan-kawannya dinyatakan hilang, sehingga ayahnya, Tito (Donny Alamsyah harus menghadapi traumanya dengan kembali melakukan pencarian penuh misteri di Gunung Sarangan.

Diproduseri oleh Chand Parwez Servia dan Mithu Nisar, film Pencarian Terakhir disutradarai oleh Affandi Abdul Rachman.

Film tersebut dibintangi oleh Adzana Ashel, Donny Alamsyah, Artika Sari Devi, Razan Zu, Fatih Unru, Alika Jantinia, Fadi Alaydrus, Dinda Mahira, Moh. Iqbal Sulaiman, Yama Carlos, Alex Abbad, Tesadesrada Ryza, Verdi Solaiman, Ramon Y Tungka, Azkya Mahira, Egi Fedly, Fuad Idris, dan Ruth Marini.

Pencarian Terakhir akan membawa misteri horor dengan balutan mitos pelanggaran pantangan makan dari orang asing yang membuat penonton merinding.