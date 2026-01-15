Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Penerbangan Terakhir Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Kamis, 15 Januari 2026 – 06:06 WIB
Film Penerbangan Terakhir Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini - JPNN.COM
Poster film Penerbangan Terakhir. Foto: Dok. VMS Studios

jpnn.com, JAKARTA - Film drama, Penerbangan Terakhir, akhirnya tayang di bioskop mulai hari ini, 15 Januari 2026.

Karya persembahan VMS Studio itu dibintangi oleh Jerome Kurnia, Nadya Arina, dan Aghniny Haque.

Penerbangan Terakhir membawa kisah tentang skandal dunia penerbangan, namun juga mengajak penonton untuk mengenali taktik laki-laki manipulatif.

Baca Juga:

Melalui karakter Tiara (Nadya Arina), pramugari baru dan juga kurang memiliki pengalaman dalam percintaan, penonton akan disuguhkan bagaimana perjuangan perempuan untuk bangkit saat menjadi korban manipulasi.

Pilot muda Kapten Deva (Jerome Kurnia), menjadi sosok yang menjerat banyak perempuan, termasuk Tiara, dengan kharisma kegantengannya.

Diproduseri oleh Tony Ramesh dengan produser eksekutif Shalu T.M. dan disutradarai Benni Setiawan, Penerbangan Terakhir akan membawa kisah yang menggemparkan dunia penerbangan, namun sekaligus menjadi refleksi bagi banyak perempuan untuk mengenali taktik-taktik manipulatif laki-laki.

Baca Juga:

Karakter Tiara mewakili banyak perempuan yang menjadi korban manipulasi laki-laki, dan caranya untuk bangkit di film ini menjadi kemenangan milik semua perempuan.

“Meski latar belakang dunia di film ini adalah dunia penerbangan, tetapi menurutku secara cerita dan dinamika karakter akan banyak relate ke penonton. Karena cerita yang dialami Tiara itu bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Ini sering terjadi di sekitar kita,” ungkap Nadya Arina.

Film drama, Penerbangan Terakhir, akhirnya tayang di bioskop mulai hari ini, 15 Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penerbangan Terakhir  Film Penerbangan Terakhir  Jerome Kurnia  Aghniny Haque 
BERITA PENERBANGAN TERAKHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp