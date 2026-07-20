Film Pramuka Resmi Diluncurkan, Hadirkan Petualangan Keluarga Sarat Nilai Karakter

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi, Alamanda Pictures bersama Kwarnas Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film Pramuka.

Adapun Pramuka merupakan film petualangan keluarga yang mengangkat nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, gotong royong, dan kepedulian sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter generasi muda Indonesia melalui media perfilman.

Peluncuran film ditandai dengan penyelenggaraan Jumpa Pers dan Premiere Film Pramuka yang dihadiri Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso, Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Nugroho, S.I.P., M.A.P, jajaran pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka, Ketua Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Jabodetabek,nProduser Alamanda Pictures, Amanda Latief, sutradara Alex Latief dan para pemain film.

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Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso, menyampaikan apresiasi kepada Alamanda Pictures yang telah menghadirkan karya perfilman bertema kepramukaan sebagai media edukasi bagi masyarakat.

Menurutnya, film Pramuka merupakan langkah yang patut didukung bersama sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter bangsa melalui media kreatif.

"Kami berharap film ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tetapi juga menjadi tuntunan yang menginspirasi. Film ini memperkenalkan wajah Gerakan Pramuka yang sesungguhnya, bahwa Pramuka bukan sekadar kegiatan berkemah atau memakai seragam, melainkan proses pendidikan yang membentuk karakter, kepemimpinan, kecakapan hidup, kepedulian sosial, serta cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Budi Waseso di CGV Grand Indonesia, Jakarta pada Senin (20/7).

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Budi Waseso menilai, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, film menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.

Melalui kekuatan cerita dan visual, perfilman mampu menginspirasi sekaligus membangun karakter bangsa dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak dan keluarga.