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JPNN.com - Entertainment - Film

Film Resident Evil Terbaru Fokus pada Survival Horror, Bukan Aksi

Jumat, 24 Juli 2026 – 15:33 WIB
Film Resident Evil Terbaru Fokus pada Survival Horror, Bukan Aksi - JPNN.COM
Ilustrasi gim "Resident Evil: Survival Unit". Capcom

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Zach Cregger memilih tidak menghadirkan karakter ikonik gim Resident Evil, seperti Albert Wesker dan Lady Dimitrescu, dalam film terbaru Resident Evil.

Keputusan tersebut diambil untuk mempertahankan nuansa survival horror yang menjadi identitas utama waralaba gim besutan Capcom.

Dalam wawancara yang dikutip dari Deadline, Kamis (23/7) waktu setempat, Cregger mengatakan film berdurasi 95 menit itu mengusung alur cerita linear tanpa lompatan waktu agar penonton dapat mengikuti perjalanan tokoh utama secara utuh dari awal hingga akhir.

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"Resident Evil adalah survival horror, bukan survival action. Tokoh utamanya bukan jagoan yang berkeliling dan menendang para zombi," kata Cregger.

Menurut Cregger, ia ingin menghadirkan pengalaman yang terasa akrab bagi para penggemar gim melalui atmosfer dan cara bercerita, bukan dengan mengandalkan kemunculan karakter-karakter populer yang sudah melekat di benak pemain.

"Saya tentu tidak berpikir akan menghadirkan seorang karakter seperti Leon (Leon S. Kennedy) lebih baik daripada di gim," ujarnya.

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Ia menilai penggunaan karakter asli gim justru berpotensi memicu kekecewaan apabila pemeran yang dipilih tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar. Karena itu, ia memilih membangun cerita baru dengan karakter yang berbeda.

Film tersebut dibintangi Austin Abrams sebagai Bryan, seorang kurir medis yang harus bertahan hidup setelah wabah Virus T ciptaan Umbrella Corporation melanda Raccoon City.

Sutradara Zach Cregger memilih mengutamakan nuansa survival horror dalam film Resident Evil terbaru.

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TAGS   Resident Evil  Zach Cregger  film horor  aksi 
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