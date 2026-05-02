Film Salmokji: Whispering Water, Menegangkan dan Bikin Deg-degan

jpnn.com, JAKARTA - Film horor asal Korea Selatan berjudul Salmokji: Whispering Water, siap menghantui bioskop Indonesia.

Dibintangi oleh Kim Hye-yoon, Jang Da-a, Lee Jung Won, Kim Jun-han, Yoon Jae-chan, hingga Kim Young Sung, film itu menawarkan pengalaman menonton yang intens.

Kekuatan cerita menjadi keunggulan utama dari film Salmokji: Whispering Water.

Ceritanya langsung straight to the point dan fokus pada masalah utama yang menghantui para karakter dalam film.

Sejak menit awal, atmosfer ketegangan sudah terasa dan kian lama justru semakin intens.

Penonton seakan diajak ikut merasakan suasana menegangkan dan deg-degan bersama karakter-karakter yang ada dalam Salmokji: Whispering Water.

Baca Juga: Cerita Fergie Brittany Gunakan Topeng Prostetik di Film Ain

Sebab, hampir di setiap adegan, penonton seolah tidak diberi ruang untuk bernapas. Selalu ada 'kejutan' atau sesuatu tak terduga yang bisa bikin bulu kuduk merinding.

Akting para pemain Salmokji: Whispering Water juga tidak main-main. Pemeran bisa membuat penonton terhanyut dengan karakter dan tiap-tiap adegan yang ditampilkan.