Film Sampai Titik Terakhirmu Sajikan Kisah Cinta Penuh Air Mata

Kamis, 09 Oktober 2025 – 13:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - LYTO Pictures resmi merilis official trailer dan poster film Sampai Titik Terakhirmu, sebuah kisah nyata yang menggambarkan manis dan pahitnya cinta sejati antara Albi Dwizky dan Shella Selpi Lizah.

Film ini diangkat dari kisah viral yang sempat mengharukan jutaan warganet di media sosial.

Film garapan sutradara Dinna Jasanti dan produser Andi Suryanto ini menceritakan perjuangan Albi dalam mendampingi Shella yang berjuang melawan kanker ovarium.

Baca Juga: Sampai Titik Terakhirmu Hadirkan Kisah Cinta Sejati Shella dan Albi

Kisah cinta mereka dihadirkan sebagai potret kesetiaan dan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu.

Dalam acara perilisan dihadiri jajaran pemain utama, di antaranya Mawar de Jongh, Arbani Yasiz, Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, dan Onadio Leonardo.

Hadir pula sosok asli dari kisah ini, Albi Dwizky, yang berbagi cerita dan harapannya agar film ini menjadi inspirasi bagi banyak orang.

“Aku ingin ceritaku dan Shella bisa jadi pengingat bahwa cinta sejati itu nyata. Film ini adalah bentuk penghormatan untuk perjuangan Shella dan cinta yang kami jalani sampai titik terakhir,” ujar Albi Dwizky haru.

Dalam trailer yang dirilis, penonton disuguhkan adegan penuh kehangatan sekaligus kesedihan.