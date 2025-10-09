Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Film Sampai Titik Terakhirmu Sajikan Kisah Cinta Penuh Air Mata

Kamis, 09 Oktober 2025 – 13:17 WIB
Film Sampai Titik Terakhirmu Sajikan Kisah Cinta Penuh Air Mata - JPNN.COM
Jumpa pers film Sampai Titik Terakhirmu di Jakarta. Foto: LYTO Pictures

jpnn.com, JAKARTA - LYTO Pictures resmi merilis official trailer dan poster film Sampai Titik Terakhirmu, sebuah kisah nyata yang menggambarkan manis dan pahitnya cinta sejati antara Albi Dwizky dan Shella Selpi Lizah.

Film ini diangkat dari kisah viral yang sempat mengharukan jutaan warganet di media sosial.

Film garapan sutradara Dinna Jasanti dan produser Andi Suryanto ini menceritakan perjuangan Albi dalam mendampingi Shella yang berjuang melawan kanker ovarium.

Baca Juga:

Kisah cinta mereka dihadirkan sebagai potret kesetiaan dan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu.

Dalam acara perilisan dihadiri jajaran pemain utama, di antaranya Mawar de Jongh, Arbani Yasiz, Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, dan Onadio Leonardo.

Hadir pula sosok asli dari kisah ini, Albi Dwizky, yang berbagi cerita dan harapannya agar film ini menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Baca Juga:

“Aku ingin ceritaku dan Shella bisa jadi pengingat bahwa cinta sejati itu nyata. Film ini adalah bentuk penghormatan untuk perjuangan Shella dan cinta yang kami jalani sampai titik terakhir,” ujar Albi Dwizky haru.

Dalam trailer yang dirilis, penonton disuguhkan adegan penuh kehangatan sekaligus kesedihan.

Film “Sampai Titik Terakhirmu” kisahkan perjuangan cinta sejati Albi dan Shella yang mengharukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Romantis  drama romantis  film Sampai Titik Terakhirmu  Mawar de Jongh  LYTO Pictures 
BERITA FILM ROMANTIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp