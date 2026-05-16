Film Semua Akan Baik-Baik Saja Sukses Besar, Baim Wong Cetak Prestasi Baru

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara Baim Wong kembali meraih perhatian publik lewat film drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja setelah sebelumnya sukses dengan film horor Sukma.

Film tersebut mencatat lebih dari 300 ribu penonton hanya dalam tiga hari penayangan di bioskop, menjadikannya salah satu capaian signifikan untuk genre drama keluarga di tengah persaingan film nasional dan internasional.

Tingginya jumlah penonton menunjukkan bahwa kisah tentang dinamika keluarga masih memiliki tempat di hati masyarakat. Cerita yang mengangkat konflik antarsaudara, persoalan ekonomi, dan pengorbanan demi keluarga dinilai dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Baim mengatakan film ini menjadi langkahnya kembali ke genre drama, yang menurutnya merupakan akar awal perjalanan kariernya di industri hiburan.

“Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau rumah itu tempat paling penting. Kita pikir kebahagiaan ada di luar sana, padahal sebenarnya keluarga itu sumber kebahagiaan terbesar,” kata Baim Wong.

Menurut Baim, Semua Akan Baik-Baik Saja lahir dari pengalaman emosional yang personal dan menggambarkan hubungan keluarga yang perlahan merenggang akibat ego, tekanan ekonomi, dan minimnya komunikasi.

“Semua sebenarnya karena mengenai keluarga. Ada kakak-adik yang berantem, masalah ekonomi, sampai mengurungkan cita-cita demi adik-adiknya. Yang paling penting, kebahagiaan itu sebenarnya ada di keluarga,” ujarnya.

Dia mengaku terharu dengan respons penonton. Sejumlah penonton disebut menangis selama film berlangsung, bahkan ada yang langsung menghubungi orang tua dan saudara untuk meminta maaf setelah menonton.