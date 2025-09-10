Film Sukma Segera Tayang, Baim Wong: Horor yang Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru yang berjudul Sukma akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya garapan sutradara Baim Wong itu siap mengejutkan penonton mulai 11 September 2025 di bioskop.

Film Sukma mengikuti kisah kepindahan Arini (Luna Maya) dan keluarganya ke kota kecil untuk memulai hidup baru. Namun, hal itu justru berbalik menjadi petaka setelah mereka menemukan sebuah cermin kuno di ruang rahasia.

Serangkaian keanehan terjadi. Suara dan penampakan yang tidak diduga membuat Arini cemas akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Ditambah lagi munculnya sosok misterius Ibu Sri (Christine Hakim).

Waktu terus berjalan, dan Arini harus mengungkap masa lalu dan misteri cermin tersebut, sebelum semuanya terlambat dan Arini kehilangan semuanya.

Film Sukma bakal menyajikan genre horor yang tidak biasa. Memadukan unsur jumpscare dengan adegan-adegan drama yang powerfull dari para pemain bintang.

Tidak hanya itu, Sukma juga membawa tema yang menarik, tentang kecantikan dan keabadian yang banyak didamba oleh para perempuan, dengan simbol cermin di film sebagai sebuah refleksi garis antara keabadian dan ketidaksempurnaan.

Selain menyutradarai, Baim Wong juga menjadi produser bersama David Wong, serta penulis skenario bersama Ratih Kumala.