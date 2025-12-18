Film TIMUR! Hadirkan Aksi Realistis dari Operasi Mapenduma

jpnn.com, JAKARTA - Film TIMUR! resmi diperkenalkan sebagai film aksi-drama yang terinspirasi dari kisah nyata Operasi Mapenduma, salah satu operasi militer paling bersejarah di Indonesia.

Film ini menawarkan pengalaman sinematik berbeda dengan memadukan aksi intens dan muatan emosional yang kuat.

Aktor sekaligus sutradara Iko Uwais menegaskan bahwa TIMUR! tidak sekadar menyuguhkan adegan laga di medan ekstrem.

Film ini, kata Iko, lebih dalam menggali nilai pengorbanan, persaudaraan, dan sisi kemanusiaan di balik sebuah misi berisiko tinggi.

Berlatar operasi pembebasan sandera di pedalaman Papua, TIMUR! menggambarkan perjuangan pasukan khusus yang harus menghadapi alam keras, keterbatasan logistik, serta tekanan psikologis yang intens.

Pendekatan realistis dan kejujuran cerita menjadi kekuatan utama film ini.

“Berbeda dengan film aksi fiksi pada umumnya, TIMUR! berdiri di atas fondasi sejarah. Film ini menyoroti sisi kemanusiaan dalam operasi militer, di mana keberanian tidak hanya diukur dari kekuatan senjata, tetapi dari loyalitas dan kesediaan mempertaruhkan nyawa demi sesama,” ujar Iko saat dihubungi wartawan, Kamis (18/12).

Film ini juga menjadi tonggak penting dalam karier Iko Uwais sebagai debut penyutradaraannya untuk film panjang bergenre aksi. Aktor yang dikenal lewat The Raid, Mile 22, hingga serial Wu Assassins itu kini mengambil peran sebagai pencerita di balik layar.