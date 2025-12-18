Film TIMUR Tayang 18 Desember 2025, Kisahkan Operasi Mapenduma Pimpinan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Film TIMUR akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 18 Desember 2025.

Film ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh aktor laga internasional Iko Uwais.

Film garapan Uwais Pictures tersebut mengangkat kisah pembebasan sandera oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI dalam operasi militer paling bersejarah dan mendunia yang pernah dilakukan Indonesia, yakni Operasi Mapenduma.

Sebuah misi ekstrem, yang sarat dengan nilai kepahlawanan, pengorbanan, dan persaudaraan sejati antarprajurit, yang berlangsung di pedalaman Papua dengan medan paling menantang di dunia.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal (Danjen/kini Panglima) Kopassus, Brigjen Prabowo Subianto sebagai bagian dari operasi militer ABRI (kini TNI) untuk membebaskan 26 anggota Tim Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua.

Operasi tersebut menjadi perhatian internasional dan hingga kini dikenang sebagai salah satu misi penyelamatan sandera paling berani, presisi, dan kompleks yang pernah tercatat dalam sejarah operasi khusus dunia.

TIMUR merupakan film fiksi action pertama yang disutradarai oleh Iko Uwais, sekaligus menjadi karya perdana dari Uwais Pictures, rumah produksi yang didirikan oleh Iko Uwais.

Film ini mengolah kisah nyata heroik dan patriotik ke dalam balutan action drama sinematik yang emosional, dengan fokus utama pada nilai persaudaraan anak bangsa, loyalitas, dan kemanusiaan di tengah situasi yang penuh tekanan dan risiko nyawa.