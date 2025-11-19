Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Filmore Ekspansi Klinik, Permudah Akses Kesehatan Mental & Fisik Bagi Perempuan Pekerja

Rabu, 19 November 2025 – 05:25 WIB
Jaringan klinik spesialis perempuan, Filmore Medical resmi membuka klinik keduanya di Setiabudi One, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Filmore Medical resmi membuka klinik keduanya di Setiabudi One, Jakarta Selatan.

Ekspansi tersebut menjadi langkah strategis Filmore memperluas layanan kesehatan perempuan modern dengan pendekatan holistik dan empatik yang selaras dengan ritme kehidupan urban.

Klinik terbaru ini bertujuan mempermudah akses kesehatan mental dan fisik bagi perempuan pekerja di kawasan bisnis Jakarta.

Founder & CEO Filmore Health Gitta Amelia menyatakan pembukaan klinik tersebut sebagai langkah mendekatkan layanan kepada segmen perempuan profesional yang aktif di kawasan perkantoran.

"Kami memahami perempuan menjalankan peran ganda, di rumah, di pekerjaan maupun di masyarakat. Karena itu, Filmore ingin menghadirkan layanan kesehatan yang benar-benar selaras dengan ritme keseharian mereka," kata Gitta di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Filmore Medical Clinic menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek medis, psikologis, dan gaya hidup.

Layanan yang ditawarkan, meliputi ginekologi, hormon, kejiwaan (psikologi dan psikiatri), diet dan nutrisi, dermatovenerologi, kontrasepsi, maternity/postpartum, vaksin lengkap, serta perawatan anak & remaja.

Klinik ini juga menyediakan berbagai inovasi, termasuk treatment VSC (Vaginal Spritz Cleaning) dan NAD+ IV Infusion.

Jaringan klinik spesialis perempuan, Filmore Medical resmi membuka klinik keduanya di Setiabudi One, Jakarta Selatan.

Filmore Medical  kesehatan mental  Pekerja  Perempuan 

