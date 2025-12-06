Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Filosofi di Balik Trofi Soekarno Cup II: Simbol Gotong Royong dan Kepemimpinan Global

Sabtu, 06 Desember 2025 – 00:20 WIB
Filosofi di Balik Trofi Soekarno Cup II: Simbol Gotong Royong dan Kepemimpinan Global - JPNN.COM
Turnamen sepak bola Liga Kampung Soekarno Cup II 2025 resmi dibuka di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Jumat (5/12). Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Trofi Soekarno Cup II 2025 yang memiliki tekstur unik dan berlapis emas menjadi pusat perhatian dalam pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup II di Bali, Jumat (5/12). Piala tersebut merupakan rancangan khusus Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, M. Prananda Prabowo, sebagai simbol bahwa semangat pemuda Indonesia adalah "Emas Murni" yang mewarnai perjuangan bangsa.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan filosofi mendalam dari trofi tersebut. “Saya takjub dan tergetar ketika pertama kali memegang trophy yang didesain khusus oleh Mas Prananda. Di dalamnya terkandung tekad mengukir prestasi melalui kedua tangan yang begitu kokoh memegang bola dunia. Ini simbol perjuangan dan keteguhan menggapai prestasi,” kata Hasto.

Ia menambahkan, “Prestasi yang dicapai untuk Indonesia dan dunia, mengakar kuat pada sejarah bangsa Indonesia yang bertekad menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa di dunia, termasuk melalui olahraga.”

Baca Juga:

Ketua Panitia Soekarno Cup 2025, I Made Agus Mahayastra, menegaskan bahwa turnamen ini lebih dari sekadar ajang olahraga.

“Soekarno Cup bukan sekadar ajang olahraga, tetapi gerakan kebudayaan dan penguatan ideologi untuk menghidupkan kembali kecintaan Bung Karno terhadap sepak bola sebagai olahraga rakyat dan sarana pemersatu bangsa,” jelas Agus.

Ia menyatakan sepak bola mengajarkan perjuangan, disiplin, dan kekompakan, di mana kemenangan lahir dari kerja sama tim.

Baca Juga:

Momen pengangkatan trofi disaksikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Panitia I Made Agus Mahayastra, dan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster. Sebelum pertandingan, Trofi Soekarno Cup diserahkan secara simbolis oleh perwakilan juara bertahan, Tim Banteng Bali. Turnamen ini menjaring pemain muda under 17 dari delapan regional terbaik di Indonesia. Soekarno Cup pertama kali digelar pada 2023 di Jakarta dan mencetak Rekor MURI untuk dribbling serentak oleh 10 ribu peserta. (tan/jpnn)

Trofi emas karya Prananda Prabowo diangkat di pembukaan Soekarno Cup II Bali.Hasto Kristiyanto ungkap filosofi kokoh dan semangat gotong royong

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Hasto  Prananda Prabowo  Sepak Bola 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp