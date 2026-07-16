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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Final Argentina vs Spanyol Sangat Emosional bagi Lionel Messi, Kenapa?

Kamis, 16 Juli 2026 – 12:59 WIB
Final Argentina vs Spanyol Sangat Emosional bagi Lionel Messi, Kenapa? - JPNN.COM
Lionel Messi (kiri) merayakan keberhasilan Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Paul Childs.

jpnn.com - Final Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Spanyol menghadirkan cerita yang sangat personal bagi Lionel Messi.

Argentina memastikan tempat di partai puncak setelah menang comeback 2-1 atas Inggris pada semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Dua asis Messi menjadi kunci kebangkitan Tim Tango melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.

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Kini, tantangan yang lebih besar telah menunggu. Spanyol sudah lebih dahulu mengamankan tiket final seusai menyingkirkan Prancis.

Pertemuan Spanyol vs Argentina dijadwalkan berlangsung di New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Bagi Messi, duel itu memiliki arti yang berbeda dibanding pertandingan-pertandingan lainnya.

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Selain mempertaruhkan gelar juara dunia, Messi juga akan berhadapan dengan negara yang membesarkan namanya hingga menjadi salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa.

Kapten Argentina itu menilai La Furia Roja pantas berada di final. Menurutnya, skuad besutan Luis de la Fuente dihuni banyak pemain berkualitas yang sudah sangat dikenalnya.

Final Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Spanyol menghadirkan cerita yang sangat personal bagi Lionel Messi.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  argentina vs spanyol  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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